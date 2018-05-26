На Донбассе сутки бои шли почти по всей линии соприкосновения – бойцы ООС уничтожили двух оккупантов

На Донбассе за прошедшие сутки, 25 мая, боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения, с применением российско-оккупационными войсками запрещенных образцов оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино.

«Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций», - говорится в сообщении.

Во время боевых действий за прошедшие сутки двое украинских защитников были ранены. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, уничтожены два и ранены четыре боевика российско-террористических войск.

С начала текущих суток потерь среди украинских военных нет.

Напомним, на Донбассе украинские разведчики после боя захватили в плен троих боевиков.