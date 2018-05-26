«Везли агрессивную символику и не объяснили цель приезда»: В Украину не пустили четырех российских ультрас

Сотрудники Черниговского отряда ГПСУ на границе с Беларусью отказали во въезде в Украину четырем гражданам Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Россияне в возрасте от 21 до 28 лет пересекали границу в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на автомобиле «Ford». Пограничники, исходя из оценки и анализа рисков в отношении данных граждан, провели мероприятия по дополнительной проверке.

«Мужчины не смогли четко сообщить цель своего путешествия в Украину и не имели подтверждающих документов. Кроме того, в ГПСУ выяснили, что остановленные граждане относятся к ультрас российского ФК «Торпедо» (г. Владимир)», – говорится в сообщении

Как отмечают в пограничной службе, в ходе совместного с представителями таможни досмотра у россиян была обнаружена символика с агрессивными элементами изображения фанатов — ультрас футбольного клуба.

По результатам проверки гражданам России было отказано в пропуске через государственную границу. Их отправили обратно. По данному факту проинформированы взаимодействующие органы.

Напомним, в Киеве пограничники с разрисованными лицами в аэропорту встретили финалистов Лиги чемпионов.