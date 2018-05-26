«Второй удар по царевичу»: Посетитель Третьяковской галереи серьезно повредил картину «Иван Грозный убивает своего сына»

Посетитель Третьяковской галереи в Москве 25 мая повредил известную картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына»).

Об этом говорится на сайте МВД России.

25 мая в 21:00 в полицию от сотрудника охраны Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины.

«Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», - рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Открыто уголовное дело по статье 243 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

Волк не сообщила название картины, однако по словам источников «Интерфакса» и ТАСС, повреждения получила знаменитая картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

«Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали», - сообщили «Интерфаксу» в Третьяковке.

Сотрудники галереи извлекли осколки стекла, демонтировали картину и раму, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Напомним, в Нидерландах мужчина купил на аукционе неизвестную ранее картину Рембрандта за 172 тысячи долларов, а теперь она стоит миллионы.