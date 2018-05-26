В канцелярии УПЦ КП неизвестные распылили слезоточивый газ

В помещении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), на улице Пушкинской в Киеве, в пятницу, 25 мая, двое неизвестных распылили слезоточивый газ. Во время инцидента пострадала монахиня, которая находилась внутри.

Об этом написано на сайте патриархата.

«25 мая 2018 вечером в помещении Киевской Патриархии произошел хулиганский инцидент. Двое неизвестных распылили слезоточивый газ, от чего пострадала эконом Патриархии монахиня Варвара. Своих действий нападающие никак не объясняли», - говорится в сообщении.

Неизвестные скрылись. Их разыскивает полиция.

В УПЦ КП считают, что инцидент может быть вызван желанием обострить ситуацию в обществе и в церковной среде в условиях ожидания решения Вселенского Патриарха по изданию Томосу об автокефалии Церкви в Украине.

Напомним, Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что Россия и прокремлевские политические силы вмешиваются в процесс признания автокефалии православной церкви в Украине.