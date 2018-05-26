Разыскиваемый Интерполом иностранец попался из-за желания приехать на финал Лиги Чемпионов в Украине

В аэропорту Борисполь пограничники задержали одного из пассажиров рейса из Каира, которого Интерпол разыскивает за подделку документов.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Каира, в терминале «Д» аэропорта «Борисполь» пограничники выявили лицо без гражданства из Ливана, 1985 г.р., который заявил, что следует на финал Лиги Чемпионов», - отметил Слободян.

В отношении данного гражданина сработала База данных Интерпола. Оказалось, что его разыскивают в Испании за подделку документов.

Мужчину задержали и передали подразделению Нацполиции.

Напомним, что украинские пограничники не пропустили в страну четырех российских ультрас.