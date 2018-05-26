Во Львове задержали работницу горсовета, требовавшую взятку с бойца АТО за выплату матпомощи

Во Львове сотрудник Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского горсовета требовала от бойца АТО взятку за оформление установленной выплаты единовременной материальной помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины

Чиновница требовала от участника боевых действий 18 тысяч гривен.

«За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной матпомощи на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тысяч гривен», - отметили в СБУ.

Чиновницу задержали в одном из парков Львова во время получения всей суммы взятки, при задержании она пыталась оказывать сопротивление.

По факту открытого уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Следственные действия продолжаются.

Напомним, начальника отдела по работе с бойцами АТО столичной РГА задержали на взятке в 810 тысяч гривен.