В Очакове силовики учились ликвидировать диверсантов

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Николаевской области провела в Очакове и в смежной с ним акватории Днепро-Бугского лимана плановые тактико-специальные учения по обезвреживанию диверсантов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Главной целью учений стало закрепление участниками мероприятий практических навыков в проведении контрдиверсионной операции.

Силовые структуры отработали вопросы взаимодействия при выявлении и обезвреживания диверсионной группы, которая, по легенде учений, захватила иностранное торговое судно, следовавшее в один из портов Николаева.

Так разделившись на группы, часть условных террористов, отвлекая силы и средства правоохранительных органов, взяла под контроль арсенал вооружения ВМС ВС Украины, а основные силы «захватили» мэрию районного центра.

В рамках контрдиверсионных мероприятий оперативный штаб принял решение о проведении штурмовых операций на захваченных объектах. В результате эффективных действий подразделения антитеррористической операции обезвредили условных злоумышленников, а также освободили «заложников».

По заключению представителей координационной группы, учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Следовательно, все привлеченные подразделения получили четкие алгоритмы действий при возможных террористических проявлениях. К тренировкам были привлечены подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также представители областной и местной власти.

Напомним, что николаевские десантники на учениях в Германии тренировались отражать атаки противника.