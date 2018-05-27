«Обновили снаряжение, но не проверили дно и не обучили спасателей»: В Николаеве ГСЧС проверила пляжную зону на Намыве

25 мая с целью предотвращения травмирования и гибели людей на водных объектах сотрудники ГУ ГСЧС в Николаевской области и администрации Заводского района провели проверку спасательных постов, которые базируются на объектах хозяйственной деятельности вдоль побережья микрорайона «Намыв» и подготовили акты с требованиями немедленно устранить нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Цель мероприятий заключалась в проверке готовности спасательных постов к действиям по назначению, их комплектации спасательным снаряжением и имуществом обустройства постов, а также наличия удостоверений у матросов-спасателей, которые свидетельствуют об обучении и переподготовке в специализированных организациях, наличия предупредительных знаков у водоемов, наглядной агитации и тому подобное.

В ходе проверок сотрудники ГСЧС выяснили, что по сравнению с прошлым годом на большинстве объектов условия обустройства спасательных постов стали лучше, администрация приобрела новое спасательное снаряжение и оборудование для эффективного выполнения действий по назначению.

С отрицательной стороны необходимо отметить то, что на сегодняшний день на одном из объектов не проведено обследование и устранение препятствий со дна акватории, которое специально отведено для купания людей. Кроме этого матросы-спасатели, работающие на данных объектах до сих пор не прошли спецобучения.

«В завершение встреч специалистами Службы спасения составлены соответствующие акты и предоставлены администрации объектов сроки по их немедленного устранения. В дальнейшем на данные объекты будут ждать очередные инспекционные визиты», – подытожили в ведомстве.

Напомним, что в апреле исполком Николаевского горсовета утвердили места, где можно купаться и заниматься водным спортом в городе в 2018 году.

Также глава администрации Заводского района рассказывал, как мечтает, чтобы пляж на Намыве стал «Ривьерой» - а пока там полуразрушенный «Бомбардир».