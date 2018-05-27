Николаевский торговец запрещенными стероидами для улучшения продаж привлекал специалистов и анонимизировал специальный сайт, – полиция

Подозреваемый в торговле запрещенными сильнодействующими лекарственными препаратами 30-летний житель Первомайска действовал с двумя подельниками и дополнительно привлекал специалистов для продвижения своего товаров на специальном сайте.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Как известно, организатора поставок стероидов через интернет торговал запрещенным товаром не только АО по всей Украине и в странах Европейского союза.

«Злоумышленники с помощью специально созданного веб-ресурса осуществляли реализацию в особо крупных размерах препаратов, в состав которых входит «метандиенон» и «нандролон», которые являются сильнодействующими лекарственными средствами и их обращение на территории Украины ограничено. Для поддержки этого сайта были наняты SEO-специалисты для его продвижения. Кроме того, нанимались технические специалисты, которые обеспечивали анонимизацию этого ресурса через сервис защиты «cloudflare», с помощью которого менялся настоящий IP-адрес в адрес непосредственно сервера «cloudflare». В то же время, доменное имя было зарегистрировано в Чешской Республике для предотвращения получения любой информации», – сообщили в полиции.

Специалисты киберполиции провели комплекс оперативных и технических мероприятий и установили реальные IP-адреса и лиц, причастных к незаконному распространению сильнодействующих лекарственных средств.

В Первомайске Николаевской области правоохранители провели одновременно пять санкционированных обысков по месту жительства участников преступной группы, в их магазине и в отделении почты, поскольку заказы по Украине обычно отправлялись по почте. По их результатам изъято около 90 тысяч таблеток, почти 140 ампул и около 300 флаконов с содержанием веществ, оборот которых в Украине ограничен.

Изъятые вещества направили в экспертный центр для проведения всех необходимых экспертиз. Также изъята компьютерная техника, с помощью которой осуществлялось администрирование веб-ресурса, мобильные телефоны и черновые записи.

Событие квалифицированы по части 4 статьи 321 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств»). Кроме того, работники Департамента киберполиции и СБУ задокументировали факт сбыта такой продукции за границу. Поэтому, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 201 («Контрабанда») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Луцке суд осудил на один год с испытательным сроком николаевского атлета Сергея Лисицына за торговлю спортивным питанием, содержащим наркотические вещества, но прокуратура считала такое наказание недостаточным и требовала 6 лет лишения свободы.