«Проходит как свидетель»: Полиция отпустила второго нападавшего на одесского активиста Стерненко

Полиция отпустила участника конфликта с активистом, экс-лидером одесского «Правого сектора» Сергеем Стерненко, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.

Как известно, в ночь на 25 мая экс-лидер одесского «Правого сектора» Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них. В ходе конфликта активист смертельно ранил ножом одного из нападавших на него. После чего полиция Одесской области задержала второго фигуранта нападения.

«Сейчас он проходит как свидетель. Подозрение ему еще не объявили. Он был задержан в порядке статьи 208, был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля», – сказал Форостяк.

По его словам, в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение.

В свою очередь, Стерненко на своей странице в Facebook опубликовал фотографию напавшего на него.

Как сообщалось ранее, 1 мая в Одессе подстрелили активиста Стерненко. Тогда нападавшего задержали.