На Николаевщине водная полиция выписала админпротокол водолазу, который во время запрета словил более сотни раков

На Николаевщине водная полиция провела профилактический рейд, в ходе которого мужчине, установившему во время запрета браконьерские снасти, выписали админпротокол.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Полицейские изъяли около десятка браконьерских снастей и разоблачили николаевца, который на территории Новой Одессы словил 113 раков во время запрета. В отношении злоумышленника составлен административный протокол по части 4 статьи 85 КУоАП («Нарушение правил использования объектов животного мира»), что влечет за собой наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Раки изъяты для проведения ихтиологического исследования. Своими действиями мужчина нанес существенный вред окружающей среде, окончательную стоимость которго определит экспертиза. После получения результатов исследования будет решаться вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что николаевская водная полиция выявила почти сотню ловушек браконьеров и выпустила в реку около тысячи раков.