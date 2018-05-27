В Николаеве в одной из квартир жилого дома полицейские обнаружили мертвыми супружескую пару пенсионеров

В Николаеве в воскресенье, 27 мая, в одной из квартир жилого дома полицейские обнаружили мертвыми 80-летнюю женщину и 82-летнего мужчину.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Как сообщил собеседник издания, родственница пенсионеров пришла навестить их, однако дверь квартиры была заперта изнутри, после чего она вызвала медиков и сотрудников полиции, которые, зайдя в квартиру обнаружили, что мужчина и женщина мертвы.

По предварительной информации, оба пенсионера пережили инсульт, при этом женщина была парализована. В связи с этим не исключается вероятность того, что мужчина, не желая быть обузой для близких, сначала убил жену, после чего покончил с собой.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура. На данный момент назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним, что в Казанковском районе Николаевщины 43-летний мужчина покончил с собой. Полиция подозревает, что он может быть причастен к смерти своей сожительницы.