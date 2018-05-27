В Измаиле пьяный глава районного «Оппоблока» пытался скрыться от патрульных - ему грозит лишение водительских прав

В Измаиле, 27 мая около 15:00 сотрудники патрульной полиции задержали пьяного депутата райсовета, главу районной организации «Оппозиционный блок» Александра Пономаренко, который пытался скрыться от правоохранителей на своем автомобиле «Toyota Land Cruiser».

Об этом сообщает местное издание «Город 24».

Отмечается, что сотрудники полиции на одной из центральных улиц города потребовали остановить автомобиль, поскольку задний номерной знак не просматривался из-за загрязнения. Водитель на требования сотрудников полиции не отреагировал и на скорости пытался скрыться, свернув в частный сектор, где он «летел» со скоростью более 100 км в час. После погони два автомобиля патрульной полиции смогли заблокировать автомобиль на улице Хотинской.

Пройдя проверку на алкотестере, который показал 2,18 промилле водитель продолжал настаивать на том, что он не пьян, при этом оскорбляя полицейских.

Как отмечает издание, в автомобиле Пономаренко находилась бутылка водки, которую он после остановки авто, пытался скрыть. Также в салоне находилась пустая бутылка из-под виски. Кроме того Пономаренко отказывался открывать автомобиль для дальнейшей эвакуации транспортного средства на штрафплощадку.

Полицейские составили три административных протокола в отношении депутата райсовета: по статье 130 («Вождение в состоянии алкогольного опьянения»), по ст.122-2 («Не остановка транспортного средства по требованию сотрудников полиции»), а также за отсутствие полиса обязательного страхования, которого у депутата не оказалось.

Автомобиль Александра Пономаренко эвакуировали на штрафную площадку полиции. Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения сроком на один год.

Напомним, что ранее в центре Николаева «BMW» на еврономерах врезалась в «маршрутку» - «разгребать» приехал депутат.