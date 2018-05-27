«Следов проникновения в квартиру нет, порядок вещей не нарушен»: В Николаеве полиция расследует смерть супругов-пенсионеров

В Николаеве полиция проводит расследование по факту смерти двоих пенсионеров.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, в одной из квартир жилого дома полицейские обнаружили мертвыми 80-летнюю женщину и 82-летнего мужчину.

В полиции отмечают, что около 11:10 в квартире по проспекту Мира в Ингульском районе женщина обнаружила мертвыми своих родителей, о чем сообщила медикам и полицейским.

Тела 80-летней домовладелицы и ее 82-летнего мужа имели внешние признаки насильственной смерти.

Причину смерти супруги установит судебно-медицинская экспертиза. На данный момент сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия. Следов проникновения в квартиру не обнаружено. Порядок вещей в квартире не нарушен.

Следователями Ингульского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», во время которого будут установлены все обстоятельства произошедшего. Санкция указанной статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Напомним, что в Казанковском районе Николаевщины 43-летний мужчина покончил с собой. Полиция подозревает, что он может быть причастен к смерти своей сожительницы.