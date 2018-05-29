Французская полиция предъявила обвинения хакерам, которые удалили клип «Despacito»

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Двоим 18-летним гражданам Франции предъявлены обвинения во взломе популярных музыкальных клипов видеохостинга YouTube.

Об этом сообщает «Лига.net».

Они заменили в оригинальном клипе на песню «Despacito» на платформе Vevo обложку на изображение фигур в масках и с оружием (кадр из сериала «Бумажный дом» - ПН). Взлому подверглись и другие популярные клипы прошлого года.

Кроме того, как сообщается, они размещали в клипах пропалестинские лозунги. В парижской прокуратуре рассказали, что сначала они идентифицировали никнеймы хакеров – Prosox и Kurois'h.

Вадим Богданов

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