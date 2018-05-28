ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в торговле оружием

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В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина Украины по подозрению в сбыте оружия.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление ФСБ России.

Так называемые сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю при попытке сбыта пистолета «ТТ» задержали 32-летнего гражданина Украины и 26-летнюю гражданку Российской Федерации.

Сейчас пистолет изъяли и направили на исследование. Его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям. Также правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 222 Уголовного Кодекса РФ («Незаконный оборот оружия»).

Ранее сообщалось, что при попытке сбора данных на одной из станций Киевского метро сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух диггеров из России.

Людмила Жерновская

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