ФСБ задержала в Крыму украинца по подозрению в торговле оружием

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина Украины по подозрению в сбыте оружия.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на управление ФСБ России.

Так называемые сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю при попытке сбыта пистолета «ТТ» задержали 32-летнего гражданина Украины и 26-летнюю гражданку Российской Федерации.

Сейчас пистолет изъяли и направили на исследование. Его проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям. Также правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 222 Уголовного Кодекса РФ («Незаконный оборот оружия»).

Ранее сообщалось, что при попытке сбора данных на одной из станций Киевского метро сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух диггеров из России.