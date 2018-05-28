В Кропивницком мужчина избил свою жену, после чего напал на полицейских с кирпичом и ломом

В воскресенье, 27 мая, в Кропивницком мужчина напал на свою супругу и разбил нос патрульной, которая пыталась его задержать.

Об этом сообщают в патрульной полиции Кировоградской области.

Так, около 15:00 женщина сообщила в полицию, что муж избил её и, забрав ребёнка, уехал по месту своего жительства. Прибывшие на улицу Сагайдачного патрульные обнаружили там пьяного 33-летнего мужчину.

По требованию полицейских проследовать в отдел полиции тот отказался и начал вести себя агрессивно. Во время задержания он нанес патрульной удар кулаком в лицо и убежал за дом. Когда патрульные пытались его задержать, он начал бросаться в них кирпичом, после чего схватил металлический лом и направился в сторону полицейского.

Для вызова вспомогательных сил патрульный произвел два выстрела вверх из табельного огнестрельного оружия. После чего мужчину задержали и доставили в Кропивницкий отдел полиции. Пострадавшей патрульной вызвали карету скорой помощи и доставили её в больницу с предварительным диагнозом: закрытый перелом носа.

По факту нанесения повреждений патрульной открыли уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»). Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что на проспекте Степана Бандеры в Киеве водитель «Volkswagen» из-за замечания избил битой полицейского полка особого назначения.