Стерненко, смертельно ранивший напавшего на него мужчину, просит передать расследование из Одессы в другой регион

Экс-лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко, смертельно ранивший человека, который по словам активиста, напал на него возле его дома, просит передать материалы досудебного расследования инцидента из Одесской области в любой другой регион Украины.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Потому что те люди, которые в Одессе сегодня возглавляют правоохранительную систему, делали все для того, чтобы этот нападение произошло - не предоставляли мне охрану, игнорировали мои обращении, не расследовали предыдущие нападения. И я не хочу, чтобы эти люди каким-то образом влияли на мою судьбу», - пояснил Стерненко.

По словам Стерненко сомневается в непредвзятости прокурора Одесской области, с которым, по словам активиста у него тоже не раз были разногласия.

Помимо этого, Стерненко напомнил, что начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин, который руководит следствием по покушению на него, является пострадавшим в другом уголовном производстве, в котором экс-глава одесского «Правого сектора» является обвиняемым. Как добавляет Стерненко речь идет о столкновениях возле Городского сада.

Как известно, 18 ноября прошлого года, в Одессе акция в защиту Горсада переросла в массовую драку, начальнику областной полиции разбили голову, всего пострадали шесть полицейских. 24 ноября его родители нашли на улице возле своего дома три листа бумаги – сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 294 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса Украины. Стерненко допросили в полиции и отправили в Приморский районный суд на избрание меры пресечения. В итоге Стерненко отправили в СИЗО на два месяца с возможностью выйти под залог 608 тысяч гривен. Тогда, залог за Сергея Стерненко внес губернатор Одесской области Максим Степанов.

Стерненко также сообщил, что после одесской больницы находится в одной из больниц Киева.

По его словам, в одесской больнице №1 ему сделать операцию, но 26 мая перестали колоть необходимые антибиотики и обезболивающие и вручили выписку, датированную утром 25 мая. Поздно, вечером 26 мая ему сделали перевязку и сказали забирать вещи из больницы.

Стерненко утверждает, что после этого друзья вызвали ему «скорую», которая доставила его из Одессы в Киев.

«После обследования врачи сказали, что у меня серьезная проблема с нервом и необходима еще одна операция. Сейчас ставят капельницы, много обезболивающего и антибиотики», - написал он 27 мая.

Напомним, в ночь на 25 мая экс-лидер одесского «Правого сектора» Стерненко заявил о покушении на него со стороны двух мужчин и обнародовал видео задержания одного из них. В ходе конфликта активист смертельно ранил ножом одного из нападавших на него. После чего полиция Одесской области задержала второго фигуранта нападения.