В столице Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП, пострадали десятки человек

В Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.

Об этом сообщает местное издание Index.

Сообщается, что накануне вечером двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате аварии снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров.

В результате аварии пострадали 28 человек, восемь из них госпитализировали с тяжелыми травмами. На данный момент информации о погибших нет. Также сообщается, что автобус следовал из Хмельницкой области.

Напомним, на Львовщине в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погибли шесть человек, еще трое пострадали.