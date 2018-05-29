В Сумах пьяная женщина угрожала отрезать голову четырехлетнему сыну подруги

В Сумах во вторник, 29 мая, пьяная женщина, заперевшись в квартире с четырехлетним сыном своей подруги, грозилась отсечь четырехлетнему ребенку голову, если ей не вернут ее дочь из детдома.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Около 8:00 утра поступило сообщение, что в квартире одной из многоэтажек по улице Ахтырская женщина закрылась с сыном своей подруги и угрожает его убить. Злоумышленница требовала привести собственную трехлетнюю дочь, которую, по ее словам, подруга ночью отдала в детский дом. По указанному адресу выехали руководство полиции области, психологи, следственно-оперативная группа отдела полиции, работники ювенальной превенции.

«Сначала переговоры мы проводили через оконные решетки. Женщина была в неадекватном состоянии и реально угрожала ребенку отрезать ножом голову. Мальчик был очень напуган и плакал, - сказал замначальника полиции Сумской области Владимир Бабич, - выяснилось, что женщина удерживала ребенка подруги из неприязненных побуждений».

Установлено, что ночью женщина с подругой распивала спиртное. После чего подруга и отдала ее дочь в детский дом. И таким неадекватным способом женщина решила ее вернуть.

«Была привезена из детского дома девочка (которую ранее отдали в детдом, – прим.). Женщина через окно передала нам своего заложника в обмен на собственного ребенка», - рассказал Бабич.

Как отметила руководитель психологического обеспечения управления кадрового обеспечения полиции области Елена Ковалева, после того, как женщина открыла двери сотрудникам полиции, она все еще находилась в состоянии алкогольного опьянения, а в квартире были разбросаны ножи.

«Женщина находилась в возбужденном и агрессивном состоянии, поэтому дочь отдавать не хотела. Во время нашей с ней беседы постепенно она начала успокаиваться. Женщина согласилась отдать свою дочь полицейским, которые заверили, что ребенок будет находиться в хороших условиях под присмотром воспитателей», – отметила Ковалева.

На данный момент женщина задержана. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 147 («Захват заложников») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка. Его нашли в контейнере для бытового мусора по улице Крылова с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами.

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