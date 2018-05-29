В Бельгии мужчина застрелил двоих полицейских и взял в заложники женщину - его нейтрализовали

В бельгийском городе Льеж неизвестный мужчина расстрелял двух полицейских и захватил в заложники женщину.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на бельгийский телеканал RTBF.

Во вторник, 29 мая, около 10:30 на бульваре дьАврой мужчина открыл огонь по полицейским. Очевидцы происшествия, услышав большое количество выстрелов, в панике убежали. В результате стрельбы оба правоохранителя погибли.

Сбежавший злоумышленник взял в заложники работницу школы Атене Леони где Ваха, которая находится возле места происшествия, однако прибывшие полицейские нейтрализовали его.

Deuxième convoi d’ambulance qui quitte la zone. La situation a l’air d’être terminée. Moins d’effervescence sur le boulevard, les policiers sont moins sur les nerfs pic.twitter.com/sexjKmfkuG — Victor ⌬ (@VICTORJ_FR) 29 мая 2018 г.

В то же время, как сообщает Украинская правда, в результате стрельбы погиб также пассажир автомобиля, который проезжал рядом. Ещё два человека получили ранения.

В полиции приоритетной версией случившегося считают теракт. В то же время пресс-секретарь прокурора Льежа Катрин Колиньон заявила, что пока не может этого подтвердить. Как сообщает Le Soir со ссылкой на сообщение бельгийских СМИ, нападавший якобы кричал «Аллах акбар!» во время стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Сумах пьяная женщина угрожала отрезать голову четырехлетнему сыну подруги.