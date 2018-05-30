На Николаевщине суд оправдал мужчину, которого задержали на перекидывании наркотиков через забор тюрьмы

На Николаевщине суд оправдал ранее судимого мужчину, которого задержали за перекидывание наркотиков через забор на территорию Вознесенской исправительной колонии.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Арбузинского районного суда Николаевской области.

Согласно материалам, мужчина в Николаеве купил амфетамин и каннабис, а через два дня попытался все содержимое перебросить через ограждение колонии в Вознесенске, но был задержан оперативниками исправительного учреждения и полицейскими. Несколько позже на территории колонии возле подсобных помещений нашли около 25 грамм каннабиса и менее грамма амфетамина.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, как незаконное приобретение и хранение особо опасных наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств и психотропных веществ в места лишения свободы. В суде он отказался давать какие-либо пояснения относительно обвинения.

Допрошенные сотрудники колонии рассказали, что им поступила информация о возможном перекидывании наркотиков через забор и организовали вместе с полицейскими засаду возле ограждения. Через время к охраняемой территории подъехал белый «ВАЗ», из него вышел мужчина и перекинул через забор два свертка. По словам одного из сотрудников колонии, который дежурил внутри территории возле подсобных помещений и мастерских, он видел падение двух свертков – один из них был обмотан мочалками и было видно, что там находятся два телефона.

В то же время суд усомнился в факте присутствия понятых во время процедуры описания доказательств – они не могут быть полностью независимы, поскольку работают в колонии. Также понятые сказали, что не присутствовали при полном опечатывании переброшенных предметов и суд усомнился, что опечатывание доказательств обеспечивало невозможность подмены вещественных доказательств.

В итоге судья Ирина Явица признала ряд доказательств недопустимыми и оправдала обвиняемого в связи с недоказанностью, что в его действиях есть состав инкриминируемого уголовного преступления.

Напомним, в Николаевской области суд оправдал обвиняемого в незаконном приобретении и хранении особо опасных наркотических средств с целью сбыта в особо крупных размерах – мужчина сказал, что наркотики принес покойный родственник.