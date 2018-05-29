В Славянске полиция задержала мужчину, подозреваемого в 23 изнасилованиях детей

54-летнему жителю Славянска Донецкой области предъявлено подозрение в 23 фактах изнасилования несовершеннолетних.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Мужчина совершал половые преступления в отношении детей в течение 13 лет. Правоохранители установили 14 потерпевших, среди которых малолетние дети. Всего на совести злоумышленника - 37 различных преступлений.

В частности, оперативники собрали доказательства его причастности к 23 фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, совершенного в период 2001-2014 годов. Из них три случая насилия - совершенные в отношении малолетних детей (до 14 лет).

В своем частном доме ранее судимый злоумышленник создал место разврата, где развращал и насиловал детей под угрозой расправы.

Жертвами подозреваемого становились подростки в основном из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Запуганные дети ничего не рассказывали родным.

Также насильник заставлял детей принимать участие в съемках видеоматериалов порнографического характера. Эту продукцию он распространял в интернете через созданную им закодированную сеть обмена файлов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних), ч.3 ст.302 (Создание или содержание мест разврата с привлечением несовершеннолетних), ч.2,3 ст. 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.1 ст. 304 (Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Преступник был разоблачен в конце 2017 года, некоторое время скрывался, но начале 2018 года он был задержан с привлечением бойцов спецподразделения КОРД.

Сейчас подозреваемый находится под арестом в СИЗО. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что днем в мае прошлого года в Николаеве пропал ученик 3-го класса, 10-летний мальчик. Утром 23 мая его нашли неподалеку от поселка Горького в Ингульском районе Николаева. 24 мая полиция, благодаря обращениям неравнодушных граждан, задержала подозреваемого в похищении школьника. Задержанный Виталий Врубель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних и отбывал наказание в виде принудительного лечения. До 2009 года он находился на принудительном лечении и по настоящее время находится на учете у врача-психиатра.

Злоумышленнику грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. В полиции утверждали, что подозреваемый признался в похищении школьника. Также подозреваемый заявлял, что якобы «слышит голоса», но не принимает положенные ему лекарства.