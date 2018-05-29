Жителя Южноукраинска приговорили к семи годам тюрьмы за то, что он пытался зарезать мужчину в кафе

Вознесенский горрайонный суд приговорил к семи годам тюрьмы 43-летнего жителя Южноукраинска, которого признали виновным в покушении на убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В январе 2016 года в одном из кафе Южноукраинска у обвиняемого возник конфликт с посетителем. Злоумышленник достал нож и нанес своему оппоненту множественные удары в грудь. Пострадавший получил проникающие колото-резаные ранения грудной клетки с повреждением сердца и острой кровопотерей. Благодаря профессиональным действиям врачей жизнь пострадавшего удалось спасти.

Пытаясь избежать наказания за особо тяжкое преступление, обвиняемый выдвинул в суде свою версию событий и сообщил, что не имел умысла на убийство, а наносил удары хаотично, чтобы остановить пострадавшего, который выкручивал ему стопу.

В то же время доказали, что характер, последовательность и динамичность действий обвиняемого, его поведение до, во время и после преступления, локализация телесных повреждений (все они нанесены в область жизненно важных органов), механизм их нанесения свидетельствуют об умышленном характере действий обвиняемого, направленных на убийство мужчины.

Напомним, что в Николаеве суд признал, что пенсионер в состоянии аффекта забил топором сына и наказал годом условно.