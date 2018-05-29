СБУ завела дело на издание «Корреспондент» за трансляцию военного парада боевиков «ДНР»

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту трансляции на сайте «Корреспондент» военного парада в Донецке 9 мая 2018 года.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар, которая и пожаловалась на «Корреспондент» в СБУ.

Служба безопасности Украины решила, что факт трансляции - достаточное основание для уголовного дела по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины - пропаганда коммунистического тоталитарного режима посредством средств массовой информации.

Напомним, что секретарь СНБО Александр Турчинов расценивает трансляцию украинскими СМИ военного парада в Донецке как сотрудничество с террористами и популяризацию террористических структур.

Роман Свиридов

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