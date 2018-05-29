В Центральном райсуде Николаева отрицают, что глава их аппарата брал взятку «Айфоном»

Руслан Мизюн В Центральном районном суде Николаева отрицают, что их главу аппарата Руслана Мизюна подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего телефона.

Об этом сообщает пресс-служба этого суда.

Отметим, ранее сообщалось, что задержанного на взятке в тысячу долларов Руслана Мизюна заподозрили в получении еще одной неправомерной выгоды от адвоката в виде «iPhone 7 Plus» и внесли материалы в ЕРДР, а также о его родственных связях с высокопоставленного сотрудника прокуратуры Николаевской области.

«Руководителю аппарата Центрального районного суда г. Николаева не вручалось уведомление о подозрении по ч.1 ст.368 УК Украины, любых следственных действий по этому поводу с ним не проводилось. Также, среди родственников руководителя аппарата Центрального районного суда г. Николаева нет сотрудников прокуратуры Николаевской области и местных прокуратур», – говорится в сообщении суда.

Напомним, руководителя аппарата Центрального районного суда Руслана Мизюна задержали 19 мая во время передачи тысячи долларов США. Сотрудник суда требовал эту сумму от жительницы Николаева за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

21 мая Ленинский районный суд не смог избрать меру пресечения Руслану Мизюну в связи с тем, что в ходатайстве прокуратуры была допущена ошибка в названии самого суда - вместо Ленинского документ направили в несуществующий «Ингульский» районный суд Николаева.

22 мая суд передал рассмотрение ходатайства об отводе судьи в Апелляционный суд Николаевской области, где должны были определить подсудность производства. Апелляционный суд до 29 мая не сможет определить, где изберут меру пресечения главе аппарата Центрального райсуда.

Стоит отметить, что прокуратура отозвала свое ходатайство об отстранении от должности главы аппарата Центрального районного суда Руслана Мизюна.