Убитый журналист Бабченко не обращался в полицию в связи с угрозами, - МВД

Аркадий Бабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или запросами на охрану.

Об этом заявил глава ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире «112 Украина».

- В полицию Киева, по крайней мере, таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра (30 мая, - ПН) мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так, - сообщил Крищенко.

Глава столичной полиции также заявил, что первой версией убийства Бабченко полиция считает его профессиональную деятельность.

Напомним, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры. Убийца выстрелил в спину журналисту. Аркадий Бабченко умер в карете скорой помощи. Версиями убийства Бабченко назвали профессиональную деятельность и гражданскую позицию журналиста. Позже полиция опубликовала фоторобот подозреваемого убийцы.