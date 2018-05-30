В Бельгии мужчина, который застрелил двоих полицейских, накануне убил молотком своего знакомого

Мужчина, который в бельгийском городе Льеж расстрелял двух полицейских и захватил в заложники женщину, за день до теракта совершил еще одно убийство.

Об этом сообщает Новое время, ссылаясь на телеканал RTL.

Напомним, что в бельгийском городе Льеж неизвестный мужчина на бульваре дьАврой открыл огонь по полицейским. В результате стрельбы оба правоохранителя погибли.

Так, злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний Бенджамин Эрман. По словам министра внутренних дел Бельгии Яна Ямбона, за несколько часов до перестрелки в коммуне Марш-ан-Фаменн было найдено тело 30-летнего Микаэля Вильме, который был знаком с Эрманом.

Отмечается, что тот был убит молотком, который нашли в автомобиле Эрмана в Льеже.

Ранее сообщалось, что в селе Шпанов Ровенской области шестилетнего мальчика, который играл на улице возле дома, ранили из автомата Калашникова.