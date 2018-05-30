На Ивано-Франковщине СБУ задержала банду рэкетиров, обложившую «данью» местных предпринимателей

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в Ивано-Франковской области организованную преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у жителей региона.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В состав банды входили жители областного центра с уголовным прошлым. Они создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за «решение» инцидента. В случае отказа платить «возмещение» участники группировки прибегали к физической расправе и насчитывали так называемые «проценты».

Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства 25 тысяч долларов США у местного предпринимателя и 6 тыс. долларов у жителя областного центра.

Двоих участников группировки задержали в Тисменицком районе во время получения 130 тыс. гривен. Одновременно на одной из центральных улиц Ивано-Франковска был задержан лидер группировки.

Ранее правоохранители также задокументировали получение рэкетирами 10 тыс. гривен - первой части «долга» бизнесмена.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Запорожской области СБУ задержала банду рэкетиров, обложившую «данью» местных предпринимателей