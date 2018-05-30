Нет состава преступления: Спустя 1,5 года в полиции закрыли дело о нападении на депутата горсовета Николаева Веселовскую

Уголовное производство по факту нападения на депутата Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Ларису Веселовскую спустя 1,5 года расследования закрыли за неимением состава преступления.

Об этом говорится в ответе Главного управления Национальной полиции в Николаевкой области на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что вечером 14 ноября 2016 года двое неизвестных напали на Веселовскую, когда она возвращалась домой, сбив ее с ног ударом по голове.

«Учитывая тот факт, что Лариса Веселовская является депутатом «Оппозиционного блока» и проводит активную работу, то можем говорить с высокой долей вероятности, что указанное преступление является следствием ее депутатской деятельности», - заявляли тогда в партии

По этому факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Исходя из информации в ответе полиции, в дальнейшем действия злоумышленников были переквалифицированы на ч.1 ст. 125 («Умышленное легкое телесное повреждение»).

При этом отмечается, что месяц назад, а именно 27 апреля текущего года было принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины – то есть, в связи с установлением «отсутствия в деянии состава уголовного преступления». Однако, что же конкретно из установленного в ходе расследования дало полиции основания для закрытия производства, в ответе не сообщается.