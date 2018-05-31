Нападения на николаевских депутатов Барну и Апанасенко: подозреваемых нет, следствие продолжается

Досудебные расследования в рамках уголовных производств, открытых по факту нападений на депутатов Николаевского областного и городского советов Федора Барну и Вячеслава Апанасенко, продолжаются до сих пор.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевкой области на информационные запросы корреспондента «Преступности.НЕТ».

«Основания для сообщения о подозрении кому-либо отсутствуют», - говорится в ответах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в декабре 2016 года на Барну напали неизвестные в масках Дедов Морозов Он заявил, что «организаторы и заказчики нападения на него – некоторые депутаты Николаевского облсовета». А в интервью «Новости N» он прямо сказал, что его убийство заказали за 5000$ родственники главы облсовета Виктории Москаленко. Спустя год, она опровергла его заявление.

На депутата Апанасенко напали в мае 2017 года, тогда сообщалось, что двое злоумышленников избили его, когда он возвращался домой.

Оба производства о нападениях на депутатов открыты по части 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство с применением оружия»).