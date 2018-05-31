На Николаевщину браконьеру за два мешка пойманных раков вменили ущерб в 21 тысячу гривен

Возле Вознесенска 29 мая Николаевский рыбоохранный патруль задержал браконьера – 39-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе рыбоохранного патруля.

Он незаконно выловил 828 особей речного рака, причинив тем самым ущерб рыбному хозяйству Украины на сумму 21 тысяча 114 гривен. В отношении правонарушителя составлен протокол.

«Размеры добытых раков составляют 6-12 см при минимально разрешенном от 10 см. То есть, только некоторые из них достигли своего минимального промыслового размера. Напомним, что на водоемах области до 30 июня действует запрет на любой вид и способ добычи речного рака», - сообщили в патруле.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская водная полиция выявила почти сотню ловушек браконьеров и выпустила в реку около тысячи раков.