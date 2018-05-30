В Луцке полиция задержала пьяную женщину за рулем, которая после остановки покусала патрульного

В Луцке пьяная 31-летняя женщина-водитель 30 мая покусала полицейского.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Волыни.

Полицейские заметили на улице Героев УПА, что водитель микроавтобуса имеет признаки алкогольного опьянения. При проверке было установлено, что у женщины 2,95 промилле алкоголя, что в 14 раз превышает допустимую норму.

При общении с полицейскими женщина укусила одного из них за левую руку. Патрульный был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с кусаной раной предплечья. От госпиталиции отказался. Женщина задержана, ведется расследование.

Напомним, в Кропивницком мужчина избил свою жену, после чего напал на полицейских с кирпичом и ломом.