В Николаеве снова появились лохотронщики – мошенник отобрал у пенсионерки 700 долларов

В Николаеве мошенник отобрал 700 долларов у пенсионерки под предлогом участия в беспроигрышной акции.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Злоумышленник подошел к пострадавшей в районе продуктового рынка по улице Генерала Карпенко. Незнакомец представился работником сети супермаркетов АТБ и предложил принять участие в лотерее. Не дождавшись ответа, он дал пенсионерке стик кофе, пояснив, что на обратной стороне этого пакетика изображен определенный штрих-код, который надо ввести на сайте компании и получить сообщение о выигрыше.

Поскольку телефон пенсионерки не позволял провести все необходимые операции, мошенник ввел комбинацию цифр со своего мобильного и сообщил о выигрыше книг и дисков. Но пенсионерка отказалась от такого предложения и пошла домой.

«Не желая отпускать жертву, незнакомец догнал ее и сказал, что поскольку женщина отказывается от выигрыша, ей предоставляется возможность оформить так называемые «бонусы» на покупки продуктов в магазинах их сети. И опять же условие – пенсионерка должна была продемонстрировать свою платежеспособность. Она не задумываясь отправилась домой, взяла все свои сбережения и вынесла злоумышленнику».

«Он демонстративно положил деньги в конверт с пометкой «Акция», передал его пенсионерке и приказал ни в коем случае не открывать, а вечером прийти в супермаркет и, соответственно, получить свои скидки. Позже выяснится, что вместо своих денег женщина найдет в конверте только кучу нарезанной бумаги», - сообщили в полиции.

Приметы злоумышленника: рост 170-175 см, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, волосы черного цвета короткие, лицо смуглое. Одет в джинсы синего цвета и футболку с полосами разного цвета.

Полиция просит граждан быть осторожными при общении с малознакомыми людьми, которые подходят на улице, предлагая принять участие в беспроигрышной лотерее, акции, или уговаривают купить у них какие-то товары по низким, «привлекательным» ценам.

«Тем более, ни под каким предлогом не впускайте этих лиц в свои дома или во двор. Не давайте мошенникам возможности обмануть вас и завладеть вашими деньгами», - обратились в полиции.

Напомним, что подобные случаи мошенничества случились в Николаеве в 2016 году. В 2018 году суд дал два года условного срока «ведущему лотереи», который выманивал деньги у николаевцев.