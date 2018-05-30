«Хотел извиниться за то, что всем вам пришлось пережить», - Бабченко об инсценировке собственного убийства

Российский журналист Аркадий Бабченко извинился перед семьей и друзьями за инсценировку собственного убийства.

Об этом он заявил на брифинге СБУ.

- Я бы хотел извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, что пришлось вам перенести. Я друзей и коллег хоронил много раз и знаю это тошнотное блевотное чувство. Вы уж извините за то, что заставили вас все это пережить, но по другому было нельзя, - сказал Бабченко.

Также он поблагодарил СБУ за спасение его жизни.

- Насколько мне известно, эта операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работают, как они рыли носом и пахали. Весь этот месяц мы были на связи, думали, действовали. Результатом этого стало вот эта вот спецоперация, по результатам которой взят человек, он уже находится под стражей. Преступление завершено и доказано, - заявил Бабченко.

Напомним, убийство Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ. Также СБУ сообщила, что задержала исполнителя «убийства» Бабченко.