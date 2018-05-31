Житель Николаевщины показал полиции тайник, где хранил патроны и гранаты

В поселке Братское на Николаевщине полиция пришла с обыском к 41-летнему местному жителю, и он показал тайник, в котором хранила патроны и гранаты.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

СБУ сообщила в полицию, что местный житель хранит у себя дома боеприпасы. Мужчина признался полицейским, что боеприпасы он спрятал на территории бывшего комбината. В тайнике обнаружили 125 патронов калибра 7,62 мм, три гранаты Ф-1, а также гранаты РГД, РГМ, РГО, УГГ и светозвуковую. Мужчина рассказал, что нашел боеприпасы еще в начале весны в степи на окраине Братского.

Изъятое направлено для проведения экспертизы, начато уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Сейчас ожидаются выводы специалистов, после чего будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция нашла у жителя Николаевщины ящик с патронами и детали от ракет.