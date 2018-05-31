В Херсонской области полицейский шантажировал госслужащего, который ходил пьяный с пистолетом

В Херсонской области оперуполномоченный Новотроицкого отделения полиции подозревается в вымогательстве денег у сотрудника одного из подразделений государственной службы.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В Херсонское управление Департамента внутренней безопасности НПУ обратился госслужащий. 22-летний херсонец рассказал, что его шантажирует сотрудник полиции. Мужчина во внеслужебное время в гражданской одежде находился на автостанции «подшофе» и носил с собой служебный пистолет «Форт-17Р».

«Свидетелем этого стал сотрудник уголовного подразделения местной полиции. Он снял «доказательную базу» на свой мобильный телефон и отобрал служебное удостоверение у мужчины, пообещав его вернуть и не докладывать руководству службы за 5 тысяч гривен. Заявитель нашел нужную сумму, передал ее полицейскому в обмен на возвращение документа. Однако лейтенант полиции пожелал получить еще 1000 долларов США за неразглашение «тайны». Для того чтобы «нарушитель» собрал эти деньги или взял их в кредит, он дал ему неделю», - сообщили в полиции.

Шантажиста задержали совместными силами сотрудников внутренней безопасности НПУ, УСБУ в АР Крым, военной прокуратуры, при помощи Управления защиты экономики в Херсонской области и руководства областного ГУНП, сразу после получения им взятки.

В настоящее время сотрудник полиции помещен в ИВС. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении с целью привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее двух николаевских полицейских отдали под суд за вымогательство.