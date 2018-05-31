Военная прокуратура закрыла дело относительно 438 военных 51-й бригады

Уголовное производство в отношении 438 военных бывшей 51-й отдельной механизированной бригады, которое расследовалось с 2014 года, закрыто. Их подозревали в самовольном оставлении части.

Об этом сообщил в Facebook военный прокурор Западного региона Украины Олег Сенюк.

«В ходе проведения многочисленных следственных действий факт совершения указанными лицами данного уголовного правонарушения не подтвердился. Как следствие, 25 мая 2018 года военной прокуратурой Луцкого гарнизона, на основании п 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, принято решение о его закрытии», – написал Сенюк, ссылаясь на военного прокурора Луцкого гарнизона, подполковник юстиции Евгения Давыдова.

Также отмечается, что данное уголовное производство было начато прокуратурой гарнизона исключительно по сообщениям командования части.

«При этом, во время досудебного расследования прокуроры установили, что ряд военнослужащих, учитывая сложную морально-психологическую обстановку после возвращения с фронта, выбывали за пределы воинской части с разрешения непосредственных командиров, но без документального оформления отпусков. Ряд бойцов самостоятельно обращались и проходили лечение в учреждениях здравоохранения, о чем сведения в воинской части отсутствовали, и впоследствии были признаны годными к военной службе», – пишет Сенюк.

Также военные, которые жаловались на состояние здоровья, прокуратурой гарнизона направлялись в военные госпитали для проведения военно-врачебной комиссии, по результатам которых были признаны годными к службе.

Кроме того, следствие установило, что некоторых военных ошибочно подали как таких, которые находились в СОЧ.

«В итоге, в настоящее время военной прокуратурой Луцкого гарнизона в рамках отдельного уголовного производства исследуются обстоятельства относительно возможной халатности в действиях командования бывшей 51 ОМБр по ведению учета наличия и движения личного состава бригады. Именно их действия привели к подверженности уголовному преследованию ряда военнослужащих. Следствие продолжается», – отметил военный прокурор.

Напомним, за 4 года за военные преступления осудили 5 процентов участников АТО.