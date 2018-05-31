Рецидивисту, который едва не зарезал николаевского спорстмена, суд изменил меру пресечения – его уже отпустили из-под стражи

Юрий Богомятков Судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко изменил меру пресечения Юрию Богомяткову, которого подозревают в жестоком нападении на николаевского спортсмена.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области и Центральном райсуде.

Как известно, преступление случилось ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова. На 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля этого года подозреваемого Богомяткова задержали.

Также напомним, что 10 февраля судья Центрального райсуда Светлана Гречаная арестовала Богомяткова сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Судья Центрального райсуда Иван Дирко изменил меру пресечения подозреваемому Богомяткову на арест с возможностью внесения залога в размере 88 тысяч гривен в связи с тем, что сторона защиты предоставила в суде справку о неудовлетворительном состоянии здоровья Богомяткова.

В итоге залог за Богомяткова был внесен и его отпустили из-под стражи. В среду, 30 мая, Николаевская местная прокуратура №1 подала апелляционную жалобу на решение Центрального суда об изменении меры пресечения Богомяткову.

Отметим, что ранее Богомятков уже дважды привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина, и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался принимать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова.

Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.

Напомним, что судья Центрального районного суда Иван Дирко отпустил под круглосуточный домашний арест задержанного накануне капитана полиции, который обоснованно подозревается в организации краж из жилищ горожан на территории Николаева. Причиной этого стало то, что в Центральном районном суде Николаева посчитали, что орган досудебного расследования искусственно завысил квалификацию преступления относительно подозреваемого в организации кражи офицера полиции, поэтому к нему невозможно применить меру пресечения в виде содержания под стражей.