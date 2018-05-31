«Киллер сам пришел в СБУ», – известный волонтер рассказал детали инсценировки «убийства» Бабченко

Известный украинский волонтер Родион Шовкошитный рассказал, что инсценировка «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко стала возможной благодаря тому, что киллер, которого наняли заказчики, сам обратился в СБУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Убийца» Бабченко – мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ, – это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей. К этому моменту никто ничего и не знал. Если бы на его месте оказался другой кто-то, тогда к Аркадию пришел бы реальный убийца. И там уже – как карта легла бы», – написал он.

Также Шовкошитный отметил, что весь шум в СМИ об убийстве Бабченко был нужен для того, чтобы заказчик поверил в происходящее.

При этом он раскритиковал брифинг СБУ, который, по его словам, был больше похож на телешоу.

Шовкошитный посоветовал Бабченко сменить место жительства и предупредил остальных российских журналистов: «Россияне, которые у нас здесь живут. Осторожно. Там список большой».

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.