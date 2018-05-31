Организатору «убийства» Бабченко выдвинули подозрение в подготовке теракта, его вербовщик исчез, - СМИ

Организатору «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко выдвинуто подозрение за подготовку теракта.

Об этом сообщает источник INSIDER.

Подозрение по ст. 258 УК было вручено «гражданину Г.» в ночь на 31 мая.

Собеседник не назвал фамилию подозреваемого, известно лишь то, что он является украинским предпринимателем.

Человек, который вербовал подозреваемого для организации теракта, исчез.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.