В Кривом Роге неизвестные избили депутата горсовета от партии «Сила людей»

Группа неизвестных напала на депутата горсовета от партии «Сила людей» Андрея Немченко в Кривом Роге, что в Днепропетровской области.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Правоохранители установили, что нападавшие избили депутата и после этого скрылись с места происшествия на автомобиле. В результате инцидента врачи диагностировали у Немченко травму головы. В связи с произошедшим полиция объявила план «Перехват». Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

«Внимание всем! На меня совершено нападение! Красная «семерка», OI - часть номера», - написал пострадавший.

Напомним, ранее в Кривом Роге неизвестные жестко избили замглавы партии «Сила людей»