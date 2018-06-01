В Николаеве осудили торговцев оружия из зоны АТО – десантника отпустили по амнистии, а второму дали условный срок

В Николаеве суд отпустил одного торговца оружия из зоны АТО, старшого сержанта 79-й ОДШБр, по амнистии, а второго наказал условным сроком на два года.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в конце апреля текущего года СБУ сообщила о задержании в Николаеве двух мужчин при попытке продать два автомата, почти тысячу патронов, оружейные магазины, несколько килограмм взрывчатки и детонаторы.

Позже стало известно, что один из задержанных – старший сержант 79-й ОДШБр, а второй – местный житель. Кроме того, в воинской части сообщили, что оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, изъятые при попытке незаконной продажи, были незаконно привезены из зоны проведения АТО.

Согласно приговору, десантник купил оружие, боеприпасы и взрывчатку, а в начале марта 2017 года привлек к своему плану подельника – тот должен был найти покупателя на оружие.

Компаньон военнослужащего в конце марта нашел потенциального покупателя оружия в Киеве, который согласился приобрести товар за определенную сумму.

26 апреля сержант 79-й ОДШБр передал оружие и боеприпасы своему подельнику и через несколько часов последний продал опасный товар покупателю из Киева на автозаправке по проспекту Героев Украины. За весь арсенал мужчине заплатили 2700 долларов США. В этот момент торговца задержали – покупателем оказался сотрудник СБУ.

В итоге судья Владимир Алейников учел, что первый обвиняемый в совершении преступления по части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины («Приобретение, ношение, хранение и сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения») проходил службу в зоне проведения АТО на Донбассе и удовлетворил его просьбу о применении Закона Украины «Об амнистии в 2016 году», чем освободил от отбывания наказания в виде лишения свободы на 6 лет.

Относительно второго подозреваемого суд учел его позитивную характеристику, отсутствие тяжких последствий в результате преступления и второстепенную роль при совершении правонарушения. Таким образом суд наказал мужчину за преступление лишением свободы на 4 года, но одновременно освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

Отметим, что ранее при рассмотрении этого производства судья Владимир Алейников отказал военной прокуратуре в утверждении соглашения о признании вины одному из двух подозреваемых в торговле оружием. Он посчитал освобождение его от лишения свободы с испытательным сроком «неадекватно мягким наказанием». Обвинительный акт с был возвращен в прокуратуру.

Напомним, в Николаеве задержанный СБУ торговец оружием и наркотиками после сделки с прокуратурой отделался двумя годами условно.