В Николаеве догхантер ночью отравил собак – яд он подбросил во двор частного дома

В Николаеве в ночь на 31 мая неизвестный мужчина подбросил отраву во двор частного дома на улице Лагерной, чтобы отравить собак.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила владелица собак Елена Щепелева.

Около 3:30 неизвестный прошел мимо ее дома, трижды бросив через забор отраву, подмешанную в куриный фарш. В результате этого погибла одна собака, которая съела отраву, вторая собака сейчас находится в тяжелом состоянии. Погибшую собаку ранее взяли из «Центра защиты животных», чтобы ее там не усыпили.

Женщина вызвала на место происшествия полицию, как она рассказывает, к ней приехали патрульные, приняли заявление и сказали ждать участкового. Елена так и не дождалась участкового и полагает, что в полиции решили не расследовать гибель ее собаки и закрыли уголовное производство.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что полиция не отказывалась от расследования гибели животного, но уголовное производство еще не открыли. Сейчас Центральный отдел полиции определяется, по какой статье квалифицировать случившееся.

Напомним, что статья 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными» предусматривает уголовную ответственность за убийство животных. Часть 1 этой статьи предусматривает, что жестокое обращение с животными, совершенное умышленно, и которое привело к увечью или гибели животного, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет. А часть 3 данной статьи предусматривает, что аналогичные действия, совершенные по отношению к двум и более животным, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что ранее в Николаеве зоозащитники поддержали всеукраинскую акцию против догхантера Святогора.