В Николаеве будут судить продавщицу из магазина металлопластиковых окон, обвиняемую в 12 фактах мошенничества

В Николаеве отдали под суд продавщицу магазина по изготовлению и продаже металлопластиковых окон и дверей, которая принимала от граждан заказы, получала предоплату и забирала деньги себе.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

С начала года в Заводской отдел полиции поступил ряд заявлений о мошенничестве работницы магазина. Одним из пострадавших от действий аферистки стал настоятель одного из храмов Николаевщины, который обратился в магазин по поводу изготовления межкомнатных дверей. Консультант взяла с него предоплату за выполненную работу и пообещала, что примерно через две недели он сможет забрать свой заказ. Но прибыв в оговоренный срок, он выяснил, что его заказ не выполнен, а мошенница недавно уволилась и исчезла.

Оперативники установили местонахождение подозреваемой – 35-летней жительницы Николаева. Установлено, что злоумышленница устроилась на работу летом прошлого года и под предлогом оформления заказов обманывала граждан – брала с них предоплату от одной до пяти тысяч гривен, но своих обязательств так и не выполняла.

Когда возмущенные долгим ожиданием заказчики выказывали недовольство, мошенница придумывала для них новые оправдания, переносила доставку продукции, ссылаясь на возникшие временные трудности или другие причины, по которым им необходимо было «еще немного подождать». И так продолжалось до февраля 2018 года, пока она не уволилась с работы. Тогда обманутые граждане обратились с соответствующими заявлениями в полицию, оценив свои убытки почти в 36 тысяч гривен. Женщине сообщили о подозрении в совершении 12 фактов преступлений.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд для решения по существу. Согласно санкции инкриминируемой статьи, обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы. Часть материального ущерба уже возместил владелец магазина, где работала подозреваемая. В свое оправдание женщина заявила, что таким образом она собирала деньги якобы на лечение больного мужа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве снова появились лохотронщики.