Полиция задержала пятерых подростков, бросавших камни по автомобилям на трассе Киев-Одесса

В Киевской области полиция задержала пятерых подростков, которые бросали камни в автомобили на трассе Киев-Одесса в районе города Белая Церковь.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

«В лобовое стекло автомобиля, в котором ехала семья с двумя детьми, попал камень. Он пролетел сквозь весь салон и вылетел через заднее стекло. Дети, которые находились во время движения в автокреслах на заднем сиденье, чудом не пострадали», - сообщили правоохранители.

Об инциденте водитель заявил в полицию. Как выяснилось, этот случай не был единственным. Другие владельцы поврежденных автомобилей также жаловались, что такая дерзкая забава может стоить жизни и стать причиной аварии. Они рассказали, что повреждения машин в основном происходили в ночное время на одном и том же участке дороги.

Полицейские решили проверить полученную информацию и вскоре задержали злоумышленников с поличным. Ими оказались пятеро несовершеннолетних ребят в возрасте от 13 до 16 лет, все - жители села Шкаровка Белоцерковского района.

«Оказывается, несовершеннолетних потянуло на приключения и они решили позабавиться, бросая камни в автомобили, которые двигались по трассе», - рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство). Полиция выясняет реальное количество пострадавших. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала пьяную компанию, которая стреляла по соседским окнам.