Житель Николаевщины получил ранение в живот, но сумел побить нападавшего и вызвать себе «скорую»

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В поселке Братское на Николаевщине в драке получил ранение 40-летний мужчина, его доставили в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчину ранил его знакомый, с которым он распивал спиртные напитки. Из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя мужчины начали ссориться, злоумышленник достал из кармана нож и ударил им своего приятеля.

«Раненый пострадавший в ответ еще несколько раз ударил оппонента в лицо и только потом вызвал себе скорую медицинскую помощь», - сообщили в полиции.

Полицейские задержали подозреваемого – ранее судимого за аналогичное преступление 59-летнего местного жителя, ему сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что ранее жителя Южноукраинска приговорили к семи годам тюрьмы за то, что он пытался зарезать мужчину в кафе.

Вадим Богданов

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