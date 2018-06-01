Житель Николаевщины сначала признал, что сел пьяным за руль, а потом пытался оспорить штраф в апелляционном суде

Апелляционный суд Николаевской области 30 мая оставил в силе наказание для студента, который за пьяное вождение оштрафовали на 10,2 тысячи гривен и на год лишили прав.

Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

В ночь на 25 февраля в Новом Буге на студента составили протокол, что он управлял автомобилем «ВАЗ-2107» в состоянии алкогольного опьянения. Через месяц суд признал его виновным в административном нарушении, но парень решил оспорить это решение в апелляционном суде.

В апелляционной жалобе водитель просил отменить постановление Новобугского районного суда и прекратить производство по делу из-за отсутствия в его действиях состава административного правонарушения. Он считал, что документирование правонарушения сотрудники полиции провели с нарушениями, а лабораторный вывод об алкогольной интоксикации просил не признавать, поскольку исследование якобы проведено незаконно.

«Убедительных доводов, которые бы опровергали выводы суда о наличии в действиях водителя состава административного правонарушения, апеллянт не предоставил. Его ссылку на нарушение порядка документирования и прохождения медицинского осмотра апелляционный суд не принял во внимание, поскольку в протоколе водитель признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения и согласился пройти медицинское освидетельствование именно в медицинском учреждении», - сообщили в суде.

Судья апелляционной инстанции решила, что доказательств давления со стороны сотрудников полиции и нарушений норм права не было. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный «в дым» водитель врезался в автомобиль патрульной полиции.