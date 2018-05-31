В селе на Николаевщине наладили незаконное производство дизтоплива – налоговики изъяли 222 тысячи литров «солярки»

В селе на Николаевщине наладили незаконный многоступенчатый технологический процесс массового производства горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Сотрудники налоговой милиции разоблачили сеть АЗС, через которые продавали топливо.

«В процессе «производства» топлива злоумышленники использовали оборудование, соединенное в единую технологическую систему, которая предназначена для смешивания, очистки и фильтрования компонентов, которые могут использоваться как отдельные материалы и быть составляющими дизельного топлива», - сообщили в ведомстве.

На основании постановления суда провели обыски, по результатам которых из незаконного оборота изъяли и передали на ответственное хранение почти 222 тысячи литров горюче-смазочных материалов, 2,38 тысячи литров «химической жидкости с характерным запахом нефтепродуктов», оборудование, а также «черную бухгалтерию». Общая стоимость изъятого составляет 8,6 миллиона гривен, в т.ч. подакцизных товаров – свыше 6,2 миллиона гривен.

Напомним, что ранее николаевские патрульные остановили цистерну с топливом и обнаружили на ней поддельный номер кузова.