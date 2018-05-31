Задержанный организатор покушения на Бабченко заявил в суде, что работал на украинскую контрразведку

Подозреваемый в организации «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявил, что участвовал в операции украинской контрразведке.

Об этом Герман сообщил в ходе судебного заседания об избрании ему меры пресечения, сообщает корреспондент INSIDER.

По его словам, его товарищ, бывший гражданин Украины, проживающий в Москве, Вячеслав Пивоварник работает в частном фонде президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Он отвечает за организацию террористических актов на территории Украины. Я пошёл в контрразведку и рассказал им эту информацию. В СБУ очень много кротов, в контрразведке их намного меньше, об этой операции знает всего несколько людей», – рассказал подозреваемый.

Герман утверждает, что целью операции было выявить российскую агентурную сеть в Украине и источники её финансирования.

«Мы знали, что будет инсценировка. Для того, чтобы взять информацию из российского источника, нам нужно было симитировать какую-то деятельность. Мы получили список из 30 людей и передали его контрразведке», – уточнил он.

Подозреваемый говорит, что за время его сотрудничества с контрразведкой им лично было выявлено много способов доставки денег на территорию Украины из личного фонда Путина для свержения власти в Украине и политических деятелей, которые их получают.

«Есть у нас такая партия «Розумная сила» – получает оттуда деньги, также в окружении Пашинского есть люди, которые финансируются этим фондом Путина. Не знаю, финансируется ли оттуда сам Пашинский», – заявил Герман.

Также он сообщил, что на территории Украины сейчас действуют около сотни киллеров – бывших жителей Донецкой и Луганской областей, которые «не имеют моральных принципов и таким образом зарабатывают на жизнь».

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержалаорганизатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.